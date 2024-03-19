ABD yapay zeka için yol haritasını duyurdu: 3 pilot projede kullanılacak

DHS, yapay zekanın kullanımına ilişkin yeni bir yol haritası çizdiklerini belirterek kullanımların üç yeni pilot proje ile belirli alanlarda faaliyet göstereceğine dikkat çekti. DHS,“Pilot projeler kapsamında Güvenlik Soruşturmaları (HSI), fentanilin tespitine ve çocukların cinsel istismarıyla mücadeleyle ilgili soruşturmaların verimliliğinin artırılmasına odaklanan soruşturma süreçlerini geliştirmek için yapay zekayı test edecek.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), toplulukların dayanıklılık oluşturmak ve riskleri en aza indirmek için tehlike azaltma planları planlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), göçmenlik memurlarının eğitimini iyileştirmek için yapay zekayı kullanacak” dedi.

