ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi sözcüsü, bilim insanlarının gen üzerinde düzenleme yaparak geliştirdikleri CRISPR tekniğini iki kanser hastasının tedavisinde başarıyla uyguladıklarını açıkladı.



ABD’deki NPR radyonun haberine göre, biri kemik iliği kanseri diğeri de kötü huylu tümör taşıyan hastanın standart tedavilerden sonra hastalıkları tekrarlamıştı.



Tedavide hastaların bağışıklık sistem hücreleri alınarak labaratuvarda düzenlendi ve düzenlenen hücreler yeniden hastalara nakledildi. Genleri düzenlenmiş T hücreleri ise kanser hücreleri ile savaşmayı başardı.



Habere göre, CRISPR tekniği ABD’nin yanısıra Kanada ve Avrupa’daki çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmak üzere test edilmeye başlandı.



Bu teknik üzerinde laboratuvarda çalışmanın daha hızlı ve daha ucuza mal olduğu bildiriliyor.



Diğer yandan geçtiğimiz yıl Çinli bir doktor aynı tekniği kullanarak hastalarının tüp bebek tedavisi sırasında bazı embriyoların genetiğini değiştirmiş ve hamilelikle sonuçlanan ilk denemede ikiz kız bebeklerin dünyaya geldiğini açıklamıştı.



Çinli doktor He Jiankui’nin DNA üzerinde yaptığı bu denemesinin üzerinde değişiklik yapılmış genin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve gen üzerinde bozukluğa yol açabileceği dolayısıyla riskli olduğu açıklanmıştı.



Ancak CRISPR yönteminin tıbbi tedavi uygulamak amacıyla hastaların kendi DNA’leri üzerinde değişim yapıldığı için insan ırkı üzerindeki gen değişikliği endişeleri taşımayacağı ifade edildi.