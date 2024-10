ABD'nin 13 eyaletinde TikTok'a dava açıldı

ABD'de son dönemin en tartışmalı konularından biri olan TikTok'un yasaklanmasına ilişkin süreç devam ederken Çinli sosyal medya platformu, bu kez 13 eyalet ve başkentte açılan davalarla karşı karşıya kaldı.



New York Başsavcısı Letitia James ve California Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde 13 eyalet ve başkentin başsavcıları, çocukların mümkün olduğunca uzun süre uygulamayı kullanmalarını sağlayacak, kasıtlı olarak bağımlılık yaratan bir yazılım kullandığı ve ruh sağlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle TikTok aleyhine dava açtı.



New York Başsavcısı James, yaptığı açıklamada, "TikTok'un güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen ülkedeki gençlerin uygulamada çıkan trendleri takip etmeye çalışırken hayatından olduğunu" ifade etti.



TikTok'un, genç kullanıcıların platformda geçirdikleri süreyi en üst düzeye çıkarmaya odaklandığını aktaran James, böylece şirketin kullanıcıya özel reklamlar sayesinde gelirini artırdığını kaydetti.



Bonta da TikTok'un, karını artırmak için bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını vurgulayarak "TikTok, kasıtlı olarak çocukları hedef alıyor çünkü çocukların, henüz bağımlılık yaratan içerikler konusunda sağlıklı karar verecek kapasiteye sahip olmadıklarını biliyorlar." değerlendirmesini yaptı.



Başkent Washington'ın Başsavcısı Brian Schwalb da X'ten yaptığı paylaşımda, TikTok'un çocuklar arasında ruh sağlığı krizini tetiklediğini ve çocukların güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.



TikTok'a; New York, California, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, North Carolina, Oregon, South Carolina, Vermont, Washington eyaletlerinin yanı sıra başkent Washington'daki başsavcılar dava açtı.



ABD basınında yer alan haberlere göre TikTok'tan yapılan açıklamada, davada yer alan iddiaların birçoğunun "yanlış ve yanıltıcı" olduğu, söz konusu iddiaları kabul etmedikleri belirtildi.



ABD, TİKTOK'UN YASAKLANMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ



ABD yönetimi geçen yıl, Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya bir ABD'li firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören adım atmıştı.



ABD Kongresinden martta geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden tarafından nisanda imzalanmıştı.



Biden yönetimi son olarak TikTok'a, 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.



TikTok, eylülde de ülkedeki varlığını sürdürebilmek için Adalet Bakanlığına karşı açtığı davanın temyiz duruşmasında sözlü savunma vermişti.