Apple 48. yaşını kutluyor

KURULU CİHAZ SAYISI 2,2 MİLYAR



Tim Cook, 2011 yılında üst yönetici (CEO) olarak Steve Jobs'un yerini aldı. Cook'un liderliğinde ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Apple, daha sonra dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etti.



Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojide gelişmeler devam ederken, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarını da çıkaran Apple, Vision Pro'yu bu yıl şubat ayında piyasaya sürdü.



Apple öte yandan, küresel operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş ve geri dönüştürülmüş malzemelere öncelik verme gibi girişimlerle karbon ayak izini azaltma konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.



Son yıllarda Apple, Microsoft, Amazon ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi dev şirketlerin yarışında, Microsoft son dönemdeki yapay zeka atılımlarıyla dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunurken, Apple ise 2,6 trilyon doları aşan piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor.



Apple, geçen yılın son çeyreğine dair yayımladığı bilançosunda, dünya genelinde kurulu aktif cihaz sayısının 2,2 milyar adedi aşarak tüm ürünlerde ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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