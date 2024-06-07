Apple, iOS 18 ile birlikte yeni bir Parolalar uygulaması tanıtacak

Apple, iPhone cihazlar için iOS 18 güncellemesiyle birlikte kendine özel geliştirdiği bir Parolalar uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların web sitelerine ve yazılımlara girişini kolaylaştırmayı hedefleyen uygulama, macOS 15 ve iPadOS 18'de de yer alacak.

Apple, iOS 18 ile birlikte yeni bir Parolalar uygulaması tanıtacak

'ın iPhone cihazlar için yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı iOS 18 güncellemesiyle ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, yeni işletim sistemi güncellemesiyle birlikte Apple'ın kendine özel geliştirdiği bir Parolalar uygulaması gelecek.

iOS 18'in yanısıra macOS 15 ve iPadOS 18'de de bu uygulama yer alacak.

Yeni uygulamayla birlikte müşterilerin web sitelerine ve yazılımlara giriş yapmasının kolaylaşması ve Apple'ın yıllardır kullanıcılara şifrelerini özel bir uygulama yerine Ayarlar uygulaması aracılığıyla göstermesi bekleniyor.

Yeni Parola uygulamasının Apple'ın aygıtlar arasında parolaları ve kullanıcı adlarını eşzamanlayan mevcut iCloud Anahtar Zinciri hizmeti tarafından da destekleneceği belirtildi.

Özel Parolalar uygulaması ayrıca 1Password ve LastPass gibi hizmetlerden parolaları içe aktarma özelliğini de içerecek.

APPLE'IN TÜM PLATFORMLARINDA KULLANILACAK

Yeni Parolalar uygulaması iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro dahil olmak üzere Apple'ın tüm platformlarında kullanılabilecek.

Ayrıca Windows'ta da mevcut olacağı bildiriliyor.

WWDC 2024 NE ZAMAN?

Apple, 10 Haziran Pazartesi günü WWDC 2024 konferansında iOS 18 ve diğer yeni yazılım platformlarını tanıtacak.

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