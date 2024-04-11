Apple uyardı: 92 ülkede casus yazılım tehlikesi

SIRADAN BİR SİBER SALDIRI DEĞİL



Bildirim e-postasına göre, paralı casus yazılım saldırıları nadir görünse bile sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olabiliyor.



Bildirim e-postasında, Apple'ın 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer tehdit bildirimleri gönderdiği ve bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bilgilendirdiği belirtildi.



ABD, Apple'a antitröst davası açtı! Haberi Görüntüle "DEVLET DESTEKLİ SALDIRGAN"



Ekim 2023'te bazı Hintli milletvekilleri, iPhone üreticisinin şu sözlerini aktaran bir bildirimin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı: "Apple, Apple kimliğinizle ilişkili iPhone'unuzu uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor"



Şirket daha sonra tehdit bildirimlerini "devlet destekli herhangi bir saldırganla" ilişkilendirmediğini açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin