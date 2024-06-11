Apple ve ChatGPT anlaşmasına Elon Musk isyanı: "Apple cihazları yasaklayacağım"

Apple, dün akşam düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18, yapay zeka özellikleri ve diğer cihazlarının işletim sistemi güncellemeleriyle ilgili bir sunum yaptı.
CHATGPT İLE ANLAŞMA
Düzenlenen konferansın en dikkat çekici noktası ise ABD'li teknoloji devinin OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi iPhone cihazlara geleceğini duyurdu.
"APPLE CİHAZLARI YASAKLANACAK"
X'in sahibi Elon Musk anlaşmanın duyurulmasının ardından, "Apple OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacaktır. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadelerini kullandı.
"SİZİ SATIYORLAR"
Ayrıca Musk, "Apple'ın kendi yapay zekasını oluşturacak kadar zeki olmamasına rağmen OpenAI'nin güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olması son derece saçma!
Apple'ın verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yok. Sizi satıyorlar."
ELON MUSK DAVA AÇMIŞTI
Musk, 2015 yılında kurucuları arasında yer aldığı OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a Mart ayının başında dava açmış ve bu girişimin yapay zekayı kar amacıyla değil insanlığın yararına geliştirme misyonunu terk ettiğini söylemişti.
Ayrıca OpenAI'ye meydan okumak ve viral sohbet robotu ChatGPT'ye bir alternatif oluşturmak amacıyla kendi girişimi xAI'yi kurmuştu.
İşte Elon Musk'ın konuyla ilgili yaptığı X paylaşımları;
June 10, 2024
If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024
It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024
Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.
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