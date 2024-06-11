Apple ve ChatGPT anlaşmasına Elon Musk isyanı: "Apple cihazları yasaklayacağım"

Apple, dün akşam düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18, yapay zeka özellikleri ve diğer cihazlarının işletim sistemi güncellemeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

CHATGPT İLE ANLAŞMA

Düzenlenen konferansın en dikkat çekici noktası ise ABD'li teknoloji devinin OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi iPhone cihazlara geleceğini duyurdu.

"APPLE CİHAZLARI YASAKLANACAK"

X'in sahibi Elon Musk anlaşmanın duyurulmasının ardından, "Apple OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacaktır. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadelerini kullandı.

"SİZİ SATIYORLAR"

Ayrıca Musk, "Apple'ın kendi yapay zekasını oluşturacak kadar zeki olmamasına rağmen OpenAI'nin güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olması son derece saçma!



Apple'ın verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yok. Sizi satıyorlar."

ELON MUSK DAVA AÇMIŞTI

Musk, 2015 yılında kurucuları arasında yer aldığı OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a Mart ayının başında dava açmış ve bu girişimin yapay zekayı kar amacıyla değil insanlığın yararına geliştirme misyonunu terk ettiğini söylemişti.

Ayrıca OpenAI'ye meydan okumak ve viral sohbet robotu ChatGPT'ye bir alternatif oluşturmak amacıyla kendi girişimi xAI'yi kurmuştu.