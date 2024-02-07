Apple, Vision Pro için VisionOS 1.1 güncellemesini yayınladı

Apple bugün Vision Pro için visionOS 1.1'in ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı ve güncelleme Personas'ın görünümünü iyileştiriyor.

Vision Pro yeni VisionOS 1.1'i yükledikten sonra kullanıcılarından güncellemede yer alan en son görünüm güncellemeleri almak için Persona'larını yeniden çekmelerini istiyor.

Bazı kullanıcılar bugün sosyal medya paylaşımlarında güncellenmiş Persona'larının ekran görüntülerini paylaştı ve yeni sürümler genellikle daha ayrıntılı ve gerçekçi görünüyor.

HENÜZ BETA AŞAMASINDA

Apple, Persona'ları visionOS 1.1 güncellemesiyle iyileştirdi ancak Beta olarak nitelendirmeye devam ediyor.

Apple, Persona'nın bir kişinin yüz ifadelerini ve el hareketlerini gerçek zamanlı olarak gösteren "özgün bir uzamsal temsili" olduğunu söylüyor.

Gözlük gerçek yüzünüzü kapladığı için Vision Pro'daki FaceTime gibi görüntülü görüşmeler sırasında Persona'lar sizin yerinizi alarak görüşme yapılan tarafa görüntünüzü aktarıyor.