Apple Vision Pro ön siparişe açıldı: Yoğun talep siparişleri aksatacak

Apple'ın çok beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro resmi olarak ön siparişe açıldı. 2 Şubat'ta satışa sunulması beklenen Vision Pro yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında ön siparişe sunuldu.



Ön siparişe açıldıktan bir süre sonra 256GB kapasiteli Vision Pro için teslimat süresinin mart ayına kaydığı görüldü.



Daha sonra 512GB ve 1TB'lık versiyonlar için de teslimat tarihlerinin ileriye alındı.



Ön sipariş sırasında belirteceğiniz beden ve diğer özellikler, teslimat süresinde değişikliğe neden olabilir.



ÖN SİPARİŞ AYRINTILARI



Bir Vision Pro'yu ön sipariş ile temin edebilmek için kişilerin Face ID kullanarak doğrulama yapabilecekleri bir Apple cihazını yanlarında bulundurmaları gerekecek.



Aynı zamanda Vision Pro kullanmak isteyen ve numaralı gözlük kullanan kişikler için de reçeteli özel lensler üretilecek. Bu lenslerin üretimi için de birkaç soruya cevap vererek reçetelerini sisteme yüklemeleri gerekecek.



Karma gerçeklik gözlüğünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ise gizemini koruyor.



Apple Vision Pro test edildi: "Gerçekten çok ağır" Haberi Görüntüle APPLE VISION PRO HAKKINDA



Vision Pro, Apple’ın son teknoloji harikası olarak tanıtılıyor. Gözlük bir karma gerçeklik deneyimi sunma iddiası taşıyor.



Akıllı gözlüğün en etkileyici özelliklerinden biri, artırılmış gerçeklik deneyimi.



Apple Vision Pro, çevrenizi izlemek ve anında bilgi sağlamak için çevresel algılama sensörleri kullanıyor.



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