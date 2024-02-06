Apple Vision Pro'nun şifresi unutulursa ne olur?

Apple Vision Pro, 2 Şubat Cuma günü ABD'deki Apple mağazalarında satışa çıktı.

Karma gerçeklik gözlüğünün kullanıcıları parolalarını oluşturarak cihazlara erişim sağladı.

Bloomberg'in haberine göre, tüketicilerin Apple Vision Pro gözlüklerinde parolalarını unutması durumunda Apple mağazasına gitmelerinin gerektiği kaydedildi.

Gözlük sahipleri karma gerçeklik gözlüğünün parolasını unuttuğu takdirde mağazaya giderek cihazı sıfırlatmaları gerekecek.

OPTIC ID KULLANIYOR

Vision Pro çoğunlukla kullanıcının gözlerini kullanarak kimlik doğrulama için Optic ID'yi kullanır, ancak bazı durumlarda, örneğin yeniden başlatmanın ardından, kullanıcıdan şifresini girmesi istenir.

Bir iPhone'da parolanızı unutursanız, ekranda aygıtı sıfırlama seçeneği sunulur. Ardından Apple Kimliğinizi ve parolanızı girerek iPhone'unuzdaki içeriği silebilirsiniz ve iCloud'dan ya da bilgisayarınızdan bir yedekleme kullanarak geri yükleyebilirsiniz.

Apple Watch da nispeten basit bir sıfırlama işlemi sunuyor.

PAROLA YANLIŞ GİRİLDİĞİNDE CİHAZ DEVRE DIŞI KALIYOR

Ancak Vision Pro'da, parolanızı çok fazla kez yanlış girerseniz, cihaz devre dışı bırakılacak ve yalnızca Apple personeli sıfırlayabilecek.