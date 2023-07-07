Apple, Vision Pro'yu başlangıçta randevu ile satacak

Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu satın almak için randevu gerekeceği belirtildi. Şirketin gözlüğü 2024'ün sonunda tüm Avrupa ve Asya pazarında satışa sunacağı öne sürüldü.

Apple, Vision Pro'yu başlangıçta randevu ile satacak

, 3,500 dolar değerindeki Vision Pro karma gerçeklik gözlüklerini başlangıçta ABD'de belirlenen Apple Mağazalarında randevularla başlayarak kademeli olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

POTANSİYEL ALICILARDAN GÖZLÜK REÇETELERİ İSTENECEK

Bloomberg'in haberine göre, Apple Vision Pro'yu denemek ve satın almak için kullanıcıların randevu alması gerekecek. Ayrıca potansiyel alıcılardan gözlük reçetelerini vermeleri isteneceği aktarıldı.

Apple'ın Vision Pro cihazları için, mağazalarında özel alanlar oluşturacağı belirtildi.

BAŞLANGIÇTA NEW YORK VE LOS ANGELES'TA SATIŞA ÇIKACAK

Vision Pro'nun ilk başta New York ve Los Angeles gibi büyük ABD pazarlarında satışa sunulacağı, 2024'ün sonunda İngiltere ile Kanada'dan başlayarak diğer ülkelere ve kısa süre sonra tüm Avrupa ve Asya pazarında satışa çıkacağı belirtildi.

APPLE MICRO-OLED EKRANLARDA ÜRETİM SORUNU YAŞIYOR

Apple'ın üretim sorunları yaşadığı bildirildi ve Vision Pro'nun ilk yılında yalnızca 900.000 adet satması beklendiği ifade edildi.

Bununla beraber bu hedef bile küçük ve maliyetli mikro-OLED ekranlarda yaşanan üretim sorunları nedeniyle yarı yarıya azaltılarak 400.000 birime indirildi .

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