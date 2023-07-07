Apple, Vision Pro'yu başlangıçta randevu ile satacak

Apple, 3,500 dolar değerindeki Vision Pro karma gerçeklik gözlüklerini başlangıçta ABD'de belirlenen Apple Mağazalarında randevularla başlayarak kademeli olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

POTANSİYEL ALICILARDAN GÖZLÜK REÇETELERİ İSTENECEK



Bloomberg'in haberine göre, Apple Vision Pro'yu denemek ve satın almak için kullanıcıların randevu alması gerekecek. Ayrıca potansiyel alıcılardan gözlük reçetelerini vermeleri isteneceği aktarıldı.



Apple'ın Vision Pro cihazları için, mağazalarında özel alanlar oluşturacağı belirtildi.

BAŞLANGIÇTA NEW YORK VE LOS ANGELES'TA SATIŞA ÇIKACAK



Vision Pro'nun ilk başta New York ve Los Angeles gibi büyük ABD pazarlarında satışa sunulacağı, 2024'ün sonunda İngiltere ile Kanada'dan başlayarak diğer ülkelere ve kısa süre sonra tüm Avrupa ve Asya pazarında satışa çıkacağı belirtildi.



APPLE MICRO-OLED EKRANLARDA ÜRETİM SORUNU YAŞIYOR



Apple'ın üretim sorunları yaşadığı bildirildi ve Vision Pro'nun ilk yılında yalnızca 900.000 adet satması beklendiği ifade edildi.

Bununla beraber bu hedef bile küçük ve maliyetli mikro-OLED ekranlarda yaşanan üretim sorunları nedeniyle yarı yarıya azaltılarak 400.000 birime indirildi .