Apple WWDC 2024 etkinliğine doğru: Yapay zeka hangi iPhone modellerinde olacak?

Apple tarafından 10 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek WWDC etkinliği, iPhone üreticisinin gelişen yapay zeka alanında önemli bir oyuncu haline gelip gelemeyeceğini gösterecek.

SON İKİ YILDA GERİDE KALDI

Apple, fotoğraf işleme, sağlık özellikleri ve Siri dijital asistanında kullandığı yapay zeka konusunda erken bir öncü olmasına rağmen, özellikle ChatGPT ve diğer ileri teknolojilerin son iki yılda sahneye çıkmasından bu yana artık geride kalmış olarak görülüyor.

Bu çerçevede Apple, Türkiye saatiyle saat 20.00'de başlayacak olan yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'ndaki açılış konuşmasında yapay zeka konusundaki yeni adımlarını duyuracak.

Şirketin Apple Intelligence (AI) adını verdiği bir dizi özelliği tanıtacağı kaydedildi.



YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ



Apple, yapay zekayı kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde geniş çaplı uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor.



Şirket, görüntü ve video oluşturma gibi teknolojilere daha az, geniş çaplı çekiciliği olan özelliklere ise daha fazla odaklanacak.



Yeni özellikler, kullanıcıların isteğine bağlı olacak ve beta sürümü olarak sunulacak.

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Yapay zekanın işleme gereksinimleri nedeniyle kullanıcıların, yapay zeka özelliklerinden faydalanmak için iPhone 15 Pro veya daha yeni modellerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

CHATGPT İLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI



Geçtiğimiz aylarda Apple ve OpenAI'ın ChatGPT üreticisinin teknolojisini Apple'ın bir sonraki iPhone işletim sistemi iOS 18'e entegre etmek için bir anlaşma yaptığı bildirilmişti.

