Apple WWDC 2024 etkinliğine doğru: Yapay zeka hangi iPhone modellerinde olacak?

Apple tarafından 10 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek WWDC etkinliği, iPhone üreticisinin gelişen yapay zeka alanında önemli bir oyuncu haline gelip gelemeyeceğini gösterecek.
SON İKİ YILDA GERİDE KALDI
Apple, fotoğraf işleme, sağlık özellikleri ve Siri dijital asistanında kullandığı yapay zeka konusunda erken bir öncü olmasına rağmen, özellikle ChatGPT ve diğer ileri teknolojilerin son iki yılda sahneye çıkmasından bu yana artık geride kalmış olarak görülüyor.
Bu çerçevede Apple, Türkiye saatiyle saat 20.00'de başlayacak olan yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'ndaki açılış konuşmasında yapay zeka konusundaki yeni adımlarını duyuracak.
Şirketin Apple Intelligence (AI) adını verdiği bir dizi özelliği tanıtacağı kaydedildi.
YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ
Apple, yapay zekayı kullanıcılarının günlük yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde geniş çaplı uygulamalarına entegre etmeyi planlıyor.
Şirket, görüntü ve video oluşturma gibi teknolojilere daha az, geniş çaplı çekiciliği olan özelliklere ise daha fazla odaklanacak.
Yeni özellikler, kullanıcıların isteğine bağlı olacak ve beta sürümü olarak sunulacak.
APPLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?
Yapay zekanın işleme gereksinimleri nedeniyle kullanıcıların, yapay zeka özelliklerinden faydalanmak için iPhone 15 Pro veya daha yeni modellerine ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.
CHATGPT İLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda Apple ve OpenAI'ın ChatGPT üreticisinin teknolojisini Apple'ın bir sonraki iPhone işletim sistemi iOS 18'e entegre etmek için bir anlaşma yaptığı bildirilmişti.
SIRI YAPAY ZEKAYLA YENİDEN DOĞUYOR
Apple'ın birçok uygulamayı kullanıcı adına kontrol etmesini sağlaması için Siri'ye yapay zekayı entegre etmesi bekleniyor.
Böylelikle sesli asistanın çok daha karmaşık isteklere pratik ve yanıt vermesi sağlanacak.
ŞİFRELER UYGULAMASI
Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 için 1Password ve LastPass hizmetlerine alternatif olacak bir Şifreler uygulaması başlatıyor.
Bu, aslında şu anda Ayarlar uygulamasında gizli olan şirketin uzun süredir mevcut olan iCloud Anahtar Zinciri özelliğinin bir uygulama versiyonu olacak.
APPLE WWDC 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?
Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 18 ve yapay zeka özelliklerini tanıtmasının beklendiği WWDC 2024 etkinliği, 10 Haziran Pazartesi yani bugün TSİ 20.00'da düzenlenecek.
Konferans Apple'ın resmi YouTube kanalından takip edilebilir.
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