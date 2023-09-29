Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanyol yarasa mağarasında bulundu

Çalışmanın ortak yazarı María Herrero Otal , "Nesneler şu ana kadar Güney Avrupa'da bilinen en eski ve en iyi korunmuş bitki lifi malzemeleri. Belgelenen teknolojik çeşitlilik ve hammaddelerin işlenmesi, tarih öncesi toplulukların becerilerini ortaya koyuyor" dedi.



Kullanılan yeni tarihleme teknikleri, mağarada bulunan 76 nesneden oluşan koleksiyonun, önceden düşünülenden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğunu gösterdi.



Alandaki bazı objelerin tarihi 9 bin yıl öncesine dayanıyor.



Araştırmacılar, analiz edilen sandaletlerin yapısında farklı türde çimlerin kullanıldığını, ancak aynı zamanda deri ve kireç gibi başka malzemelerin de bulunduğunu söyledi.