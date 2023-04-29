Ay'da yaşam için büyük adım: Topraktan oksijen üretimi

NASA mühendisi Anastasia Ford, "Ekibimiz CaRD reaktörünün Ay yüzeyinde hayatta kalabileceğini ve başarılı bir şekilde oksijen çıkarabileceğini kanıtladı. Bu, diğer gezegenlerde sürdürülebilir insan üsleri inşa etmek üzere mimariyi geliştirme yönünde büyük bir adım." dedi.



Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak, NASA'nın Artemis görevinin uzun vadeli hedeflerinden biri ve bu görev, ilk astronotların 2025 gibi erken bir tarihte Ay yüzeyine dönmesini sağlayacak.



Bu son deneyin başarısı, artık oksijen toplama teknolojisinin hazırlık seviyesinin 6'ya ulaştığı, yani uzayda test edilmeye hazır olduğu anlamına geliyor.