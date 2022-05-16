Bezos Biden'a yüklendi: Asıl zararlı yoksullar

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Bezos, Biden yönetimini enflasyon konusunda eleştirdi ve bu durumun en çok yoksullara zarar verdiğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 10:57

Bezos Biden'a yüklendi: Asıl zararlı yoksullar

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, enflasyonun en az varlığı olanlara zarar verdiğini tweet’leyen bir paylaşım yaptı.

Bezos, zengin şirketleri vergilendirmenin enflasyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini söyleyen bir tweet üzerinden Başkan Biden'a yüklenirken, Başkan 'i enflasyonla ilgili yorumları nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez eleştirdi.

Bezos, "Aslında yönetim, zaten aşırı ısınmış, enflasyonist bir ekonomiye daha fazla teşvik enjekte etmek için çok uğraştı. Enflasyon, en az varlıklıyı en çok yaralayan bir vergidir. Yanlış yönlendirme ülkeye fayda sağlamaz.”

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