Bezos Biden'a yüklendi: Asıl zararlı yoksullar

Jeff Bezos, enflasyonun en az varlığı olanlara zarar verdiğini tweet’leyen bir paylaşım yaptı.



Bezos, zengin şirketleri vergilendirmenin enflasyonu düşürmeye yardımcı olabileceğini söyleyen bir tweet üzerinden Başkan Biden'a yüklenirken, Başkan Joe Biden'i enflasyonla ilgili yorumları nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez eleştirdi.



Bezos, "Aslında yönetim, zaten aşırı ısınmış, enflasyonist bir ekonomiye daha fazla teşvik enjekte etmek için çok uğraştı. Enflasyon, en az varlıklıyı en çok yaralayan bir vergidir. Yanlış yönlendirme ülkeye fayda sağlamaz.”