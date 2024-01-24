Bilim insanları yaşama elverişli olduğu düşünülen 85 gezegen buldu

Bilim insanları, güneş sistemimizin dışında, yaşamı sürdürebilecek sıcaklıklara sahip olduğu düşünülen 85 gezegen keşfettiler.



Bu gezegenler boyut olarak Jüpiter, Satürn ve Neptün'e benzerlik gösteriyor ve NASA'nın Geçişli Ötegezegen Araştırma Uydusu'ndan (TESS) elde edilen veriler kullanılarak keşfedildi.



Bir ötegezegenin bu şekilde keşfedilmesi ve enerji kaynağı yıldızın yörüngesinde dönmesinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için en az üç geçişin gözlemlenmesi gerekir. Uzmanlar bu araştırma özelinde daha soğuk gezegenler bulabilmek için 2 geçiş yapan gezegenlere odaklandılar.



85 aday gezegenin, ev sahibi yıldızlarının yörüngesinde dönmesi 20 ila 700 gün sürüyor. TESS tarafından daha önce gözlemlenen çoğu dış gezegenin yörünge dönemleri ise 3 ila 10 gün arasında.

NASA, Güneş enerjisiyle çalışan uçakla Mars'ta su arayacak Haberi Görüntüle GEZEGENLER "YAŞANABİLİR BÖLGE" İÇİNDE



Araştırmacılar, bazı gezegenlerin ev sahibi yıldızlarından yaşamı sürdürmek için doğru sıcaklığı sağlayabilecek kadar uzakta olduğunu söylüyor. Buna “yaşanabilir bölge” adı veriliyor.



85 potansiyel ötegezegenin 60'ı yeni keşfedildi, 25'i ise bağımsız araştırma ekipleri tarafından farklı teknikler kullanılarak TESS verileri sayesinde tespit edildi.



Araştırma sorumlusu Profesör Daniel Bayliss yaşam için uygun sıcaklıkları bulmak konusunda, "Yeni keşfettiklerimiz gibi nispeten soğuk gezegenler bulmak çok heyecan verici, bu gezegenler gerçekten de insan yaşamı için elverişli olabilecek sıcaklıklara sahip olabilir." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin