Bir dönem sona eriyor: Facebook ve Instagram arası mesajlaşma kalkıyor

Daha önceden başlatılmış uygulama arası sohbetlere erişim devam edecek. Ancak eski sohbetlerde gönderilen mesajlara cevap vermek ve yeni sohbetler başlatmak mümkün olmayacak.



Meta'nın yaptığı açıklamaya göre 2020'de piyasaya sürülen uygulamalar arası sohbet özelliği, Facebook Massenger kullanıcılarının aileleri ile sohbet başlatırken Instagram indirme zorunluluğunu kaldırarak mesajlaşma deneyiminin iyileştirmek için tasarlanmıştı.



Facebook ilanları için "kimlik doğrulama" şartı Haberi Görüntüle Bazı gözlemciler, değişikliğin teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlamayı amaçlayan Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan (DMA) kaynaklanabileceğini belirtti.



Gelecek güncelleme ile kullanıcılar, Instagram ve Messenger arasında gönderdikleri mevcut mesajları görüntüleyebilecek ancak diğer tüm uygulamalar arası hizmetler kaldırılacak.



Meta hizmetin kaldırılması için belirli bir tarih açıklamadı. Instagram'a yeni özellik: Reels videolar indirilebilecek Haberi Görüntüle