Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çıkış tarihi duyuruldu

Savaş oyunu severlerin en çok oynadığı Call of Duty oyunun Modern Warfare serisinin ne zaman çıkış yapacağı merak ediliyordu.



Activision uzun süredir devam eden söylentileri doğrulayarak bu yıl çıkış yapacak oyunun Call of Duty: Modern Warfare 3 olduğunu açıkladı.



ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULDU



Öte yandan geliştirici şirket, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün 10 Kasım'da PC ve konsollarda piyasaya çıkacağını açıkladı.



Henüz bir tanıtım videosunun ötesinde doğrulanmış çok fazla ayrıntı yok.



Ancak Activision geçtiğimiz günlerde ilk kez oyuncuların operatörler, silahlar ve paketler gibi öğeleri bir yılın Call of Duty oyunundan diğerine taşıyabileceklerini ima etti.

Bir noktada, bu yıl tamamen yeni bir Call of Duty oyunu olmayacak gibi görünüyordu.



2022'nin başlarındaki raporlar Activision'ın işleri biraz yavaşlatacağını ve bunun yerine Warzone'u güncellemeye ve bir sonraki ana oyun üzerinde çalışmaya devam ederken Modern Warfare II için önemli bir genişleme sunacağını öne sürmüştü.



Ancak Activision her yıl çıkardığı Call of Duty oyunu yayınlama istikrarına sadık kalmaya karar verdi.



Şubat ayında Bloomberg, Modern Warfare 3'ün geçen yılki oyundan haritalar ve modlar içereceğini duyurmuştu.



Activision'ın Modern Warfare 3'e nasıl yenilikler getirdiğini önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla ayrıntı açıkladıkça öğreneceğiz.



MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD'I YAKINDA SATIN ALACAK



Bu arada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma işlemini çok yakında tamamlaması ihtimali giderek artıyor.



Eğer bu gerçekleşirse, Modern Warfare 3 çıkış gününde Xbox Game Pass'e gelen ilk Call of Duty oyunu olabilir. The ultimate threat awaits #MW3 pic.twitter.com/owuzJvjxiy — Call of Duty (@CallofDuty) August 7, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin