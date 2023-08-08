Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çıkış tarihi duyuruldu

ACTIVISION'IN BU YIL SADECE WARZONE'U GÜNCELLEMESİ BEKLENİYORDU



Bir noktada, bu yıl tamamen yeni bir Call of Duty oyunu olmayacak gibi görünüyordu.



2022'nin başlarındaki raporlar Activision'ın işleri biraz yavaşlatacağını ve bunun yerine Warzone'u güncellemeye ve bir sonraki ana oyun üzerinde çalışmaya devam ederken Modern Warfare II için önemli bir genişleme sunacağını öne sürmüştü.



Ancak Activision her yıl çıkardığı Call of Duty oyunu yayınlama istikrarına sadık kalmaya karar verdi.



Şubat ayında Bloomberg, Modern Warfare 3'ün geçen yılki oyundan haritalar ve modlar içereceğini duyurmuştu.



Activision'ın Modern Warfare 3'e nasıl yenilikler getirdiğini önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla ayrıntı açıkladıkça öğreneceğiz.



MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD'I YAKINDA SATIN ALACAK



Bu arada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma işlemini çok yakında tamamlaması ihtimali giderek artıyor.



Eğer bu gerçekleşirse, Modern Warfare 3 çıkış gününde Xbox Game Pass'e gelen ilk Call of Duty oyunu olabilir.