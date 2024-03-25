Çin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcileri yasakladı

YERLİ PARÇA KULLANIMI TEŞVİK EDİLİYOR



Devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine "güvenilir" yerli yedek parçaları kullanmak zorunda.



Listede, her ikisi de ABD'de yasaklanmış olan Huawei ve devlet destekli şirket Phytium'un çipleri de dahil olmak üzere 18 onaylı işlemci yer alıyor.



Aralık ayında tanıtılan ve yakın zamanda sessizce uygulamaya konulan yeni kuralların Intel ve AMD üzerinde önemli bir etkisi olabilir.



Nvidia'dan yeni yapay zeka çipi: 30 kat daha hızlı olacak Haberi Görüntüle ÇİN'İN EN AGRESİF HAMLESİ



Çin, Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışının yüzde 27'sini, AMD'nin ise 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini oluşturdu. Ancak devlette ve özel sektörde kaç çip kullanıldığı belli değil.



Bu hamleler, Çin'in ABD yapımı teknolojinin kullanımını kısıtlamaya yönelik şimdiye kadarki en agresif hamleleri.



Geçtiğimiz yıl Pekin, yerli firmaların kritik altyapılarda Micron çiplerini kullanmasını yasaklamıştı.

ABD, Çin ordusunun güçlenmesini engellemek için çip kısıtlamalarını sürekli gözden geçiriyor Haberi Görüntüle ABD'DEN ÇİN'E YASAK



Bu arada ABD, çip üreticilerinden havacılık ve uzay firmalarına kadar çok sayıda Çinli şirketi yasakladı.



Biden yönetimi ayrıca NVIDIA gibi ABD şirketlerinin Çin'e yapay zeka ve diğer çipleri satmasını da engelledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin