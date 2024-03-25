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Çin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcileri yasakladı

Çin, uygulamaya koyduğu yeni kurallar kapsamında ABD'ye ait AMD ve Intel işlemcilerin devlet bilgisayarlarında ve sunucularında kullanılmasını yasakladı.

Çin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcileri yasakladı

The Financial Times'ın haberine göre , AMD ve Intel'e ait işlemcilerinin devlet bilgisayarlarında ve sunucularında kullanılmasını yasaklayan yönergeler uygulamaya koydu.

Yeni kurallar, Microsoft Windows'u ve diğer yabancı veri tabanı ürünlerini de yasaklayarak  yerli çözümlerin tercih edilmesini teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu kurallar, ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden savaşındaki en son hamle.

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YERLİ PARÇA KULLANIMI TEŞVİK EDİLİYOR

Devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine "güvenilir" yerli yedek parçaları kullanmak zorunda.

Listede, her ikisi de ABD'de yasaklanmış olan Huawei ve devlet destekli şirket Phytium'un çipleri de dahil olmak üzere 18 onaylı işlemci yer alıyor.

Aralık ayında tanıtılan ve yakın zamanda sessizce uygulamaya konulan yeni kuralların Intel ve AMD üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

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ÇİN'İN EN AGRESİF HAMLESİ

Çin, Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışının yüzde 27'sini, AMD'nin ise 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini oluşturdu. Ancak devlette ve özel sektörde kaç çip kullanıldığı belli değil.

Bu hamleler, Çin'in ABD yapımı teknolojinin kullanımını kısıtlamaya yönelik şimdiye kadarki en agresif hamleleri.

Geçtiğimiz yıl Pekin, yerli firmaların kritik altyapılarda Micron çiplerini kullanmasını yasaklamıştı.

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ABD'DEN ÇİN'E YASAK

Bu arada ABD, çip üreticilerinden havacılık ve uzay firmalarına kadar çok sayıda Çinli şirketi yasakladı.

Biden yönetimi ayrıca NVIDIA gibi ABD şirketlerinin Çin'e yapay zeka ve diğer çipleri satmasını da engelledi.

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