Çin Mars'ta düzensiz yeraltı yarıkları keşfetti

Çapları birkaç santimetre ile onlarca metre arasında değişen yarıkların, donma-çözülme çevrimleri sonucu oluştuğunu tahmin eden araştırmacılar, bunların ıslak tortu katmanların veya lavların soğuyarak çatlaması ya da atmosferdeki ısı farkları nedeniyle kayaların kasılmasıyla meydana gelmiş olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.



Araştırmacılar, yüzey ile yeraltı arasındaki morfolojik farkların, Kızıl Gezegen'in geçmişinde su aktivitesi ve ısı durumunu etkileyen köklü bir iklim dönüşümünün işareti olabileceğini vurguladı.