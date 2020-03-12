Corona virüs önlemi: Çalışanlarına 1000 dolar ödeyecek

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını nedeniyle pek çok şirket çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.



Business Insider'da yer alan habere göre, benzer bir adım atan Shopify, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ekipmanı almaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu.



Aynı habere göre, e-ticaret şirketi çalışanlarına ofisten ihtiyaç duydukları tüm ekipmanı evlerine götürebileceklerini belirten bir bilgilendirme mesajı da gönderdi.



11 farklı ülkede ofisi bulunan Kanada merkezli Shopify, 5 bin çalışana 16 Mart'tan itibaren evden çalışma modeline geçmesi talimatını vermişti.



117 corona virüs vakasının bulunduğu Kanada'da bugüne kadar 1 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

