Diablo 4'ün Steam'e geleceği tarih açıklandı

Diablo 4, konsollarda mevcut olmasına rağmen, oyunun PC sürümü Blizzard'ın özel istemcisinden erişilebiliyordu.



Yılın en çok rağbet gören oyunlarından biri olan Diablo 4, 17 Ekim'de Steam'e geliyor.

Diablo 4'ün Steam'e gelecek olması, Blizzard'ın bu yılın başlarında Overwatch 2'yi Steam'de kullanıma sunması gibi daha fazla PC oyuncusunu yakalamaya yönelik çabasını gösteriyor.



Blizzard daha fazla oyununu Steam'e getirmeyi planladığını belirtti ancak hangi oyunları Steam'de sunmayı planladığını ya da ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşmadı.