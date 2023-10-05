Diablo 4'ün Steam'e geleceği tarih açıklandı

Blizzard, Diablo 4 oyununun 17 Ekim'den itibaren dijital oyun dağıtım platformu olan Steam üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu. Öte yandan geliştirici şirket daha fazla oyununu Steam'de erişime açacağını kaydetti.

Diablo 4'ün Steam'e geleceği tarih açıklandı
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Diablo 4, konsollarda mevcut olmasına rağmen, oyunun PC sürümü Blizzard'ın özel istemcisinden erişilebiliyordu.

Yılın en çok rağbet gören oyunlarından biri olan Diablo 4, 17 Ekim'de 'e geliyor.

Diablo 4'ün Steam'e gelecek olması, Blizzard'ın bu yılın başlarında Overwatch 2'yi Steam'de kullanıma sunması gibi daha fazla PC oyuncusunu yakalamaya yönelik çabasını gösteriyor.

Blizzard daha fazla oyununu Steam'e getirmeyi planladığını belirtti ancak hangi oyunları Steam'de sunmayı planladığını ya da ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Diablo 4'ün Steam'e geleceği tarih açıklandı - 1

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