Özel Uzay İstasyonu "Starlab" nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alabilecek mi?

Elon Musk'n "Starship" mega roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini almayı amaçlayan yeni bir özel uzay istasyonunu fırlatmak üzere seçildi.
"SpaceX" yüksek tempolu fırlatmalarda eşsiz bir lider ve Starlab'ın Starship tarafından tek seferde yörüngeye fırlatılması planlanıyor. İstasyonun tek seferde frlatılması maliyeti ve kurulum zorluğunu düşüren önemli bir etmen.
Özel uzay istasyonu, Nanoracks (Voyager Space'in bir parçası), Lockheed Martin ve Northrop Grumman arasındaki bir işbirliğinin sonucunda geliştirildi.
Starlab projesinin arkasındaki ekibin istasyonu yörüngeye tam olarak ne zaman göndermeyi planladığı net olarak belli değil.
SpaceX'in Starship roketi de henüz başarılı bir test uçuşu bile gerçekleştirmedi.
Ancak NASA, Starlab'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) emeklilik yaşına gelip hizmet dışı kalacağı 2030'dan önce yörüngede ve çalışır durumda olmasını istiyor.
NASA'NIN ISS'İN YERİNİ ALMA YARIŞI
Uluslararası Uzay İstasyonu yaşlanmaya devam ediyor ve önümüüzdeki on yıl içinde okyanusa planlı şekilde düşürülerek hizmet dışı bırakılacak.
NASA bir süredir ISS'in yörüngeden indirilmesine hazırlanıyor ve hatta bunu sabırsızlıkla bekliyor.
Aralık 2021'de NASA, "ticari uzay istasyonu" konseptlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için üç farklı şirkete (Blue Origin, Nanoracks ve Northrop Grumman) toplam 415 milyon dolarlık fon verdiğini duyurdu.
Starship roketi 33 motorlu, yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir mega roket.
Teknoloji milyarderi Elon Musk, insanların bu roketi kullanarak üç yıl gibi kısa bir süre içinde Mars'a ineceğini iddia ediyor.
Bu ay roketin üçüncü test uçuşunun gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Her denemenin SpaceX'e maliyeti yaklaşık 40 milyon dolar.
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