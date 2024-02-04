Özel Uzay İstasyonu "Starlab" nedir? Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alabilecek mi?

NASA'NIN ISS'İN YERİNİ ALMA YARIŞI



Uluslararası Uzay İstasyonu yaşlanmaya devam ediyor ve önümüüzdeki on yıl içinde okyanusa planlı şekilde düşürülerek hizmet dışı bırakılacak.



NASA bir süredir ISS'in yörüngeden indirilmesine hazırlanıyor ve hatta bunu sabırsızlıkla bekliyor.



Aralık 2021'de NASA, "ticari uzay istasyonu" konseptlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için üç farklı şirkete (Blue Origin, Nanoracks ve Northrop Grumman) toplam 415 milyon dolarlık fon verdiğini duyurdu.



Starship roketi 33 motorlu, yaklaşık 120 metre uzunluğunda bir mega roket.



Teknoloji milyarderi Elon Musk, insanların bu roketi kullanarak üç yıl gibi kısa bir süre içinde Mars'a ineceğini iddia ediyor.



Bu ay roketin üçüncü test uçuşunun gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Her denemenin SpaceX'e maliyeti yaklaşık 40 milyon dolar.

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