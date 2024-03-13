Dünya'dan görülebilecek: Everest Dağı'ndan büyük kuyruklu yıldız

Gökbilimciler, Everest Dağı'ndan daha büyük bir kuyruklu yıldızın önümüzdeki haftalarda çıplak gözle görülebileceğini söylüyor.
Cisim Halley tipi bir kuyruklu yıldız; yani ömrü boyunca bir veya muhtemelen iki kez ortaya çıkıyor.
"12P/Pons-Brooks", yörüngesini 71,3 yılda bir tamamlıyor ve en yakın geçişini 21 Nisan'da gerçekleştirecek.
Bazı raporlar "12P/Pons-Brooks"un 14. yüzyılda tespit edildiğini ileri sürse de, adını onu 1812'de keşfeden Fransız gökbilimci Jean-Louis Pons ve 1883'te tekrar gözlemleyen İngiliz-Amerikalı gökbilimci William Robert Brooks'tan almıştır.
Yaklaşık 30 km çapında bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülen bu kuyruklu yıldız , kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılır; bu, ısıtıldıkça içeride basınç oluştuğunda toz, gaz ve buzla patladığı anlamına gelir.
"ŞEYTAN KUYRUKLU YILDIZI"
Geçen yıl bir patlama yıldızn yüz kat daha parlaklaşmasına neden oldu ve etrafını saran pusun boynuzlu bir şekil oluşturması nedeniyle ona “Şeytan Kuyrukluyıldızı” lakabını kazandırdı.
Kuyruklu yıldız ve onun yeşil tonu gece gökyüzünde çoktan tespit edilmiş olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda daha da parlak hale gelmesinin beklendiğini söylüyor.
Bilim insanları yıldızın ortaya çıkışı hakkında, "Bir dürbününüz varsa, kesinlikle yıldızı gözlemlemeye çalışın" diyor.
Kuyruklu yıldızın kaydedilmiş en iyi görüntüleri şu anda kuzey yarımkürede bulunuyor.
Resmi keşfinden bu yana yalnızca birkaç kez gözlemlenen bir kuyruklu yıldızı görmek herkes için memnuniyet verici olacaktır
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