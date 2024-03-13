Dünya'dan görülebilecek: Everest Dağı'ndan büyük kuyruklu yıldız

"ŞEYTAN KUYRUKLU YILDIZI"

Geçen yıl bir patlama yıldızn yüz kat daha parlaklaşmasına neden oldu ve etrafını saran pusun boynuzlu bir şekil oluşturması nedeniyle ona “Şeytan Kuyrukluyıldızı” lakabını kazandırdı.



Kuyruklu yıldız ve onun yeşil tonu gece gökyüzünde çoktan tespit edilmiş olsa da, uzmanlar önümüzdeki haftalarda daha da parlak hale gelmesinin beklendiğini söylüyor.



Bilim insanları yıldızın ortaya çıkışı hakkında, "Bir dürbününüz varsa, kesinlikle yıldızı gözlemlemeye çalışın" diyor.



Kuyruklu yıldızın kaydedilmiş en iyi görüntüleri şu anda kuzey yarımkürede bulunuyor.



Resmi keşfinden bu yana yalnızca birkaç kez gözlemlenen bir kuyruklu yıldızı görmek herkes için memnuniyet verici olacaktır

