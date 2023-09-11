Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı

Eski NASA gökbilimcisi Tony Phillips, Spaceweather.com'da "Araştırmacılar buna bir bağlantı kopma olayı diyor; bunun nedeni, kuyruklu yıldıza çarpan bir CME'nin (veya hızlı güneş rüzgarı akışının) neden olduğu.



Nishimura'nın kuyruğu o zamandan bu yana tekrar uzadı ancak bu uzun sürmeyebilir. Daha fazla CME yoluna devam ediyor."



Yıldız, 12 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek ve ardından 17 Eylül'de Güneş'in etrafında dönerek derin uzaya geri dönecek.