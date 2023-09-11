Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı

Nishimura Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'ten yayılan yüklü parçacık patlamaları nedeniyle kuyruğunu kaybettiği anlar astrofotoğrafçılar tarafından kayıt altına alındı.

Güneş patlaması, kuyruklu yıldızın kuyruğunu parçaladı
Foto: NASA

Kuyruklu yıldız C/2023 P1 (Nishimura) ilk olarak geçen ay Japonya'daki amatör gökbilimci Hideo Nishimura tarafından dijital kamera kullanılarak tespit edildi.

Nishimura Kuyruklu Yıldızı, yolculuğu esnasında 'ten yayılan yüklü parçacık patlamaları ve plazma şeklinde ciddi bir dirençle karşılaştı.

Astrofotoğrafçı Michael Jaeger bir Güneş fırtınasının kuyruklu yıldızı yutmasını ve bir an için kuyruğunun bir kısmını uçurur gibi görünmesini kaydetti.

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Eski NASA gökbilimcisi Tony Phillips, Spaceweather.com'da  "Araştırmacılar buna bir bağlantı kopma olayı diyor; bunun nedeni, kuyruklu yıldıza çarpan bir CME'nin (veya hızlı güneş rüzgarı akışının) neden olduğu.

Nishimura'nın kuyruğu o zamandan bu yana tekrar uzadı ancak bu uzun sürmeyebilir. Daha fazla CME yoluna devam ediyor."

Yıldız, 12 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek ve ardından 17 Eylül'de Güneş'in etrafında dönerek derin uzaya geri dönecek. 

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