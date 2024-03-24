Elon Musk açıkladı, Neuralink beyin çipi körlüğü tedavi edebilir!

Elon Musk, şirketi Neuralink'in maymunlarda görmeyi yeniden sağlayabileceğini söyledi.



Tesla ve SpaceX sahibi ,diğer şirketi Neuralink'in beyin çipi teknolojisiyle kör maymunların görmesini sağladığını söyledi. Perşembe günü "Kör görüş implantı maymunlarda zaten çalışıyor" açıklaması yaptı.



Milyarder ayrıca bu Neuralink ürününün Blindsight olarak adlandırılacağını söyleyerek, çözünürlüğün başlangıçta "erken dönem Nintendo grafikleri" gibi düşük olacağını, ancak gelecekte normal insan görüşünü aşabileceğini belirtti.

Blindsight ilerleyen dönemlerde görme engelliler için çığır açan bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir.

Musk, "Neuralink cihazı deneylerinde hiçbir maymun ölmediğini veya ciddi şekilde yaralanmadığını ekledi.



Yeni ürün, kullanıcıların bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak tanıyan Neuralink'in Telepati'sini takip ediyor.

Ocak ayında Musk, bir hastanın beynine çip yerleştirildikten sonra iyileştiğini açıklamıştı ve daha sonra hastanın bilgisayar fare imlecini zihniyle hareket ettirebildiğini söylemişti.



Perşembe günü Neuralink, felçli hastanın yalnızca zihin kontrolünü kullanarak satranç oynadığı bir video yayınladı.

