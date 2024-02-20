Elon Musk duyurdu: Düşünce gücüyle bilgisayar kontrolü

Elon Musk, Neuralink beyin çipinin yerleştirildiği ilk insanın tamamen iyileştiğini açıkladı. Hasta sadece iyileşmekle kalmadı, düşünce gücüyle bilgisayar faresi de kontrol edebiliyor.
Musk, sosyal medya platformundaki Spaces etkinliğinde, "İlerleme iyi ve hasta, farkında olduğumuz sinirsel etkilerle tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Hasta sadece düşünerek bilgisayar faresini ekranda hareket ettirebiliyor." dedi.
Musk, Neuralink'in artık hastadan mümkün olduğu kadar çok "fare tıklaması" almaya çalıştığını söyledi.
Firma, eylül ayında insan deneylerine katılım için onay aldıktan sonra geçen ay ilk insan hastasına başarılı bir şekilde çip yerleştirmişti.
İLK HEDEF BİLGİSAYAR İMLECİ VE KLAVYE KONTROLÜ
Neuralink, çipi beynin hareket etme kabiliyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullandığını belirterek, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesini sağlamak olduğunu ekledi.
Musk'ın Neuralink için büyük hedefleri var ve çiplerin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini söylüyor.
Geçen yıl değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan Neuralink şirketi, güvenlik protokolleriyle ilgili defalarca inceleme çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.
Reuters geçen ay firmanın tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin ABD Ulaştırma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
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