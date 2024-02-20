Elon Musk duyurdu: Düşünce gücüyle bilgisayar kontrolü

İLK HEDEF BİLGİSAYAR İMLECİ VE KLAVYE KONTROLÜ



Neuralink, çipi beynin hareket etme kabiliyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullandığını belirterek, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesini sağlamak olduğunu ekledi.



Musk'ın Neuralink için büyük hedefleri var ve çiplerin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için kullanılabileceğini söylüyor.



Geçen yıl değeri yaklaşık 5 milyar dolar olan Neuralink şirketi, güvenlik protokolleriyle ilgili defalarca inceleme çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.



Reuters geçen ay firmanın tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin ABD Ulaştırma Bakanlığı kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

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