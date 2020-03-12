Elon Musk eleştirilere yanıt verdi: Uzayı görmemizi engellemeyecek

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, şirketinin uzaya gönderdiği internet uydularına yöneltilen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Musk, Starlink uydularının gece gökyüzünün Dünya'dan gözlemlenmesini engelleyeceğine ilişkin eleştirileri reddetti.



Özel uzay şirketi SpaceX’in Starlink projesi kapsamında şimdiden yüzlerce uyduyu yörüngeye fırlattı.



Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.



Şirket bu projeye start verdikten sonra bazı astronomların tepkisi ile karşılaşmıştı.



Şili’deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi’nde görev alan astronomlar Starlink uydularının karanlık enerji araştırması için kullanılan hassas kamerayı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizmişti.