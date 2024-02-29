Elon Musk'ın rakibi, ALS hastası adama beyin çipi taktı

HAREKET KABİLİYETİNİ GERİ KAZANACAK



Yaşlı adam, kalem tutma veya telefonda gezinme gibi el becerilerinin çoğunu kaybetmiş olsa da hala konuşabiliyor. Ancak bu durum zamanla değişebilir.



Sağlıkla ilgili notlar göndermenin yanı sıra, beyin çipi sayesinde pinpona benzeyen basit bir video oyununu düşünce gücüyle oynayabiliyor.



Musk, 2021'de Neuralink beyin çipi takılan bir maymunun aynı şeyi yaptığını gösteren bir video yayınlamıştı.



Yaklaşık bir ataş büyüklüğündeki beyin çipi, vücudun hareketini yönlendirecek sinyaller üreten beynin motor korteksine yerleştiriliyor.



Yerine oturduğunda, elektrotları sinir sinyallerini kaydedebileceği beyne yakın damar duvarına doğru bastıracak şekilde genişliyor.



Elon Musk duyurdu: Düşünce gücüyle bilgisayar kontrolü Haberi Görüntüle ELON MUSK'IN NEURALINK'İ İLE YARIŞIYOR



Synchron şirketinin beyin çipi Elon Musk'ın geçen yıl mayıs ayında FDA onayı alan ve ocak ayında ilk insana implante edilen "Neuralink" beyin çipiyle rekabet ediyor.



Synchron, 2021'de kalıcı implante edilebilir cihazın insan denemelerini yürütmek için Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay aldı.



İlk defa geçen ay bir insana Neuralink beyin çipi yerleştirildi ve Musk, ilk sonuçların nöron tespitinde umut verici bir artış gösterdiğini bildirdi.



Musk, hastanın yalnızca düşüncelerini kullanarak fareyi ekranda hareket ettirebildiğini ve cihazın sonunda insanların düşünerek bir bilgisayarı kontrol etmesine izin verecek şekilde kullanılacağını umduğunu söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin