Elon Musk'tan Twitter'da görselli uyuşturucu reklamlarına izin

Milyarder Tesla CEO'su, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını haklı çıkarmak için büyük maliyet kesintileri yapmak ve daha fazla gelir kaynağı bulmak için çabalamak zorunda kaldı.



Platform ayrıca Ocak ayında siyasi reklam yasağını kaldırdı.



Yine de, Twitter'da esrar ürünlerinin reklamını yapmakla ilgilenen şirketlerin uzun bir kural listesine uyması bekleniyor.



Ürünün Twitter tarafından lisanslanması ve önceden yetkilendirilmesi gerekiyor.



Diğer politikaların yanı sıra yalnızca lisanslı oldukları yetki alanlarını hedeflemesi ve 21 yaşın altındaki kişileri hedeflemekten kaçınması şartı bulunuyor.