Elraenn ve Limon Tayfa’nın yeni platformu Kick oldu: Kick nedir? Elraenn ilk Kick yayını ne zaman?

Dünyadan ve Türkiye’den yayıncıları transfer etmeyi sürdüren Kick’in kullanıcı sayısı da günden güne artıyor. Son olarak Türkiye'nin popüler yayıncıları Elraenn ve Limon Tayfa, platforma dahil oldu.
ELRAENN İLK YAYINI NE ZAMAN?
Elraenn kanalının sahibi Tuğkan Gönültaş, 12 Mart Salı günü Twitch kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında izleyicileri ile birlikte bu önemli kararı paylaştı.
Gönültaş, kararını "Birçoğunuzun tahmin ettiği üzere, artık Kick platformunda da yayın yapmaya başlayacağım." sözleriyle duyurdu. İlk yayın için 15 Mart'ı işaret eden Gönültaş; “İlk yayınımı bu cuma gerçekleştireceğim. İzleyicilerime hoş bir karşılama sunmak adına özel bir içerik hazırladık. Pasta yayınının ikincisini orada yapacağız." ifadelerini kullandı.
KİCK NEDİR?
Twitch ve Kick gibi platformlarda bilgisayar oyuncularının oyun esnasında açtığı yayınlar, onların takipçileriyle sohbet etmelerini sağlıyor. Kick'te içerik oluşturanlar abonelik gelirlerinin yüzde 95'ini alabiliyor.
Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya platformla ortaklık kurarak para kazanabiliyor.Twitch'te olduğu gibi kategoriye veya oyun başlığına göre filtreleyebildiğiniz bir canlı yayın sayfası ve izleyiciler ile yayın yapan kişinin birbiriyle konuşabileceği bir sohbet butonu var.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Teknoloji
- Sosyal Medya