Elraenn ve Limon Tayfa’nın yeni platformu Kick oldu: Kick nedir? Elraenn ilk Kick yayını ne zaman?

KİCK NEDİR?



Twitch ve Kick gibi platformlarda bilgisayar oyuncularının oyun esnasında açtığı yayınlar, onların takipçileriyle sohbet etmelerini sağlıyor. Kick'te içerik oluşturanlar abonelik gelirlerinin yüzde 95'ini alabiliyor.



Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya platformla ortaklık kurarak para kazanabiliyor.Twitch'te olduğu gibi kategoriye veya oyun başlığına göre filtreleyebildiğiniz bir canlı yayın sayfası ve izleyiciler ile yayın yapan kişinin birbiriyle konuşabileceği bir sohbet butonu var.