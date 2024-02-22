ERS-2 uydusu Dünya'ya düştü: 30 yıllık görev sona erdi

ESA'nın 1995 yılında fırlatılan ERS-2 uydusu 10 yıl önce devre dışı bırakıldı. Son yakıt rezervini de tüketen uydu atmosfere girişini tamamlandı.

İki ton ağırlığındaki ERS-2 pasifik okyanusu üzerinden atmosfere giriş yaptı. Büyük ölçüde yanarak parçalanan uydunun kalan parçalarına ilişkin herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.

ERS-2 UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?



ESA'nın ikinci Avrupa Uzaktan Algılama uydusu ERS-2 30 yıl önce, 1995'te fırlatıldı. Dünya'nın kara yüzeyleri, okyanus sıcaklıkları, ozon tabakası ve kutup buzu kapsamı hakkında Dünya sistemini anlamamızda devrim yaratan çok değerli uzun vadeli veriler sağladı.

Ayrıca doğal afetlerin izlenmesi ve bunlara müdahale edilmesine yardımcı olması için de görevlendirildi.

