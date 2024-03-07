Eski Google mühendisi Çin ajanı çıktı

Eski bir Google yazılım mühendisi, ABD'de iki Çinli şirket adına gizlice çalışırken Google tarafından geliştirilen yapay zeka hakkındaki ticari sırları çalmakla suçlandı. Mühendisin şirketler adına ajanlık yapmaktan 10 yıl hapsi ve işlediği her suç için 250 bin dolar para cezası isteniyor.

Eski Google mühendisi Çin ajanı çıktı

Eski bir mühendisi olan Çinli Linwei Ding, şirketin sırlarını çalmakla ilgili dört suçlamayla karşılaştı ve çarşamba günü tutuklandı.

Eski mühendisin çalışırken 'dan 500'den fazla gizli dosyayı çaldığı iddia ediliyor.

Mühendis 10 yıla kadar hapis ve işlediği her bir suç için 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Çalmakla suçlandığı bilgilerin, Google'ın modellerini eğitmek için kullanılan süper bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısıyla ilgili olduğu açıklandı.

İddianameye göre Ding, 2019 yılında Google tarafından işe alınmıştı ve sorumlulukları arasında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi de vardı.

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GİZLİ BİLGİLERİ KENDİ HESABINA AKTARDI

İddiaya göre mühendis, Google ağında saklanan bilgileri Mayıs 2022'de kişisel Google hesabına yüklemeye başladı. İddianamede, bu yüklemelerin bir yıl boyunca periyodik olarak devam ettiği belirtiliyor.

Bu sırada, yeni kurulan teknoloji şirketi "Beijing Rongshu Lianzhi Technology" için de 'de birkaç ay çalıştığı söyleniyor.

İddianamede kendisine şirketin Müdürü olması için ayda 14 bin 800 dolar teklif edildiği belirtiliyor.

Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanan kendi teknoloji şirketi "Shanghai Zhisuan Technology"yi kurduğu ve kendisini CEO yaptığı iddia ediliyor.

Google,  izinsiz yüklemeleri ortaya çıkarmak için mühendisin etkinlik geçmişini arayarak erişimini askıya aldı.

Google sözcüsü José Castañeda, şirketin "gizli ticari bilgilerin ve ticari sırların çalınmasını önlemek için sıkı güvenlik önlemlerine sahip olduğunu" belirterek, şirketin yanlış bir davranışa dair kanıt bulduğunda hemen yetkilileri uyardığını sözlerine ekledi.

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ZENGİNLEŞMEK İÇİN BİLGİLERİ SATTI

ABD Başsavcısı Merrick Garland, Linwei Ding'in "yapay zeka yarışında avantaj arayan" şirketler için gizlice çalışarak kendisini zenginleştirmeye çalıştığını söyledi.

Garland, "Adalet Bakanlığı, ulusal güvenliğimizi riske atabilecek yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin çalınmasına tolerans göstermeyecektir" diye konuştu.

ABD ve Çin son yıllarda sert bir ticaret savaşında ve her iki taraf da diğerine karşı rekabet avantajı kazanmaya çalışıyor.

Anlaşmazlık, her iki ülkenin de birbirlerinin yüz milyarlarca dolar değerindeki mallarına gümrük vergisi getirmesine neden oldu.

Biden yönetimi altında ticari ilişkiler kötüleşti ve iki taraf da bilgisayar çipi ihracatına yönelik kısıtlamalar da dahil olmak üzere ticarete yeni engeller getirdi.

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