Google yöneticisinden açıklama: Hatalı Gemini görselleri "Kabul edilemez"

Geçtiğimiz hafta Google'ın yeni teknolojisini test etmek isteyen kullanıcılar, oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığını fark etmişti.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden çok sayıda kullancı Gemini uygulamasını beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle suçlamıştı.

Tepkiler üzerine Google uygulamayı durdurmuş ve özür dilemişti.

Olayla ilgli açıklama yapan Google CEO'su Sundar Pichai, uygulama tarafından oluşturulan hatalı görsellerin "Kabul edilemez" olduğunu söyledi.



Pichai, fotoğrafları "sorunlu" olarak nitelendirdi ve şirketin durumu çözmek için "gece gündüz" çalıştğını belirtti.

"BEKLENTİNİN YÜKSEK OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Hiçbir Yapay zeka teknolojisinin endüstri bu kadar hızlı gelişirken mükemmel olamayacağını söyleyen yönetici, "Çıtanın bizim için yüksek olduğunu biliyoruz, elimizden geleni yapıp durumu düzelteceğiz" diye konuştu.