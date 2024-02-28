Google yöneticisinden açıklama: Hatalı Gemini görselleri "Kabul edilemez"

Geçtiğim hafta ırkçılıkla suçlanan Google Gemini uygulaması ile ilgli Google CEO'sundan açıklama geldi. Şirketin CEO'su Sundar Pichai, oluşturulan hatalı görsellerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Google yöneticisinden açıklama: Hatalı Gemini görselleri "Kabul edilemez"

Geçtiğimiz hafta 'ın yeni teknolojisini test etmek isteyen kullanıcılar, oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığını fark etmişti. 

Bunun üzerine sosyal medya üzerinden çok sayıda kullancı Gemini uygulamasını beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle suçlamıştı.

Tepkiler üzerine Google uygulamayı durdurmuş ve özür dilemişti.

Olayla ilgli açıklama yapan Google CEO'su Sundar Pichai, uygulama tarafından oluşturulan  hatalı görsellerin "Kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Pichai, fotoğrafları "sorunlu" olarak nitelendirdi ve şirketin durumu çözmek için "gece gündüz" çalıştğını belirtti. 

"BEKLENTİNİN YÜKSEK OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Hiçbir Yapay zeka teknolojisinin endüstri bu kadar hızlı gelişirken mükemmel olamayacağını söyleyen yönetici, "Çıtanın bizim için yüksek olduğunu biliyoruz, elimizden geleni yapıp durumu düzelteceğiz" diye konuştu. 

Google'dan "ırkçılık" özrü

Google'dan "ırkçılık" özrü

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