Eski TikTok yöneticisinden şirkete "yaş ayrımcılığı" davası

Dava, Zhang'ın Puris'in "ekibinin başarılarını ve başarılarını kutladığı için yaptığı sunumlardan hoşnut olmadığını, bunun uygunsuz olduğunu düşündüğünü çünkü kadınların her zaman mütevazı kalması ve alçakgönüllülüğü ifade etmesi gerektiğine inandığını" iddia ediyor.

Puris, şirketin daha sonra, ekibini mikro yönetmeye ve projelerinin iptal edilmesini önermeye başladığını iddia ediyor.



Şikayette ayrıca, 2021 yılında Puris'in de katıldığı bir liderlik toplantısı sırasında, ByteDance'in o dönemki CEO'su Yiming Zhang'ın, yaşlı insanların "değişime daha az istekli, daha az yenilikçi ve daha yavaş" olmaları nedeniyle genç ve deneyimsiz bir kişiyi işe almayı tercih edeceğini söylediği belirtiliyor.



Dava, o sırada 50 yaşına yaklaşmakta olan Puris'in endişelerini TikTok'taki küresel insan kaynakları başkanına dile getirdiğini söylüyor.

Şirket ise Puris'in işten çıkarılmasını "performans nedenlerine" bağladı.