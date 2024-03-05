Eski Twitter'dan Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava

TÜM YÖNETİM KADROSU DAVACI



Davadaki dört davacı arasında Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal, eski CFO Ned Segal, eski genel danışman Sean Edgett ve eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde yer alıyor.



Musk, Twitter'ı 2022'de 44 milyar dolara satın aldıktan sonra bir dizi toplu işten çıkarma ile birçok çalışanı kovdu ve yöneticilerin bir "nedenden dolayı" işten çıkarıldıkları gerekçesiyle kıdem tazminatı ödemesine gerek olmadığını iddia etti.



İddiaya göre, Musk fesih mektuplarında işten çıkardığı herkesin "ağır ihmal" ve "kasıtlı suistimal" yaptığını iddia etti ve bu iddiayı destekleyecek tek bir olguya değinmedi.



Musk, BBC'ye geçen yıl verdiği bir röportajda şirketi devraldıktan sonra Twitter personelinin yaklaşık yüzde 80'ini işten çıkardığını söyledi.

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