Eski Twitter'dan Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava

Eski Twitter'ın yönetim kadrosu, platformu satın alıp X adıyla değiştiren Elon Musk'a ödenmemiş kıdem tazminatı nedeniyle 128 milyon dolarlık dava açtı. İddiaya göre, şirket çalışanlarının yüzde 80'ini nedensiz işten çıkaran Musk, çalışanlara ve yöneticilere kıdem tazminatı ödemeyi reddediyor.

Eski Twitter'dan Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava

Dört eski yöneticisi sosyal ağı satın aldıktan sonra kıdem tazminatı ödemediği gereçkesiyle devi 'a 128 milyar dolarlık bir dava açtı.

Geçen yıl sıradan şirket çalışanları ödenmemiş kıdem tazminatı olarak 500 milyon dolar talep eden ayrı bir yasal süreç başlatmıştı.

Davada, "Musk, davacıların kıdem tazminatlarını ödemek istemediğine karar verdiği için onları sebepsiz yere kovdu, ardından sahte nedenler uydurdu ve çeşitli şirketlerinin çalışanlarını bu kararını desteklemeleri için görevlendirdi" iddiasına yer verildi.

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Davadaki dört davacı arasında Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal, eski CFO Ned Segal, eski genel danışman Sean Edgett ve eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde yer alıyor.

Musk, Twitter'ı 2022'de 44 milyar dolara satın aldıktan sonra bir dizi toplu işten çıkarma ile birçok çalışanı kovdu ve yöneticilerin bir "nedenden dolayı" işten çıkarıldıkları gerekçesiyle kıdem tazminatı ödemesine gerek olmadığını iddia etti.

İddiaya göre, Musk fesih mektuplarında işten çıkardığı herkesin "ağır ihmal" ve "kasıtlı suistimal" yaptığını iddia etti ve bu iddiayı destekleyecek tek bir olguya değinmedi.

Musk, BBC'ye geçen yıl verdiği bir röportajda şirketi devraldıktan sonra Twitter personelinin yaklaşık yüzde 80'ini işten çıkardığını söyledi.

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