Evren düşündüğümüzden farklı görünüyor olabilir

"GELENEKSEL GÖRÜŞE DİN MUAMELESİ YAPILIYOR"



Ekip, 1 milyondan fazla kuasardan oluşan bir kataloğu analiz ettikten sonra, gökyüzünün bir yarım küresinin diğerine göre yaklaşık yüzde 0,5 daha fazla kaynağa ev sahipliği yaptığını buldu.



Bu çok büyük bir tutarsızlık gibi görünmeyebilir ancak Sarkar'a göre eğer doğrulanırsa, evrenin baskın bileşeni olduğu varsayılan "karanlık enerjinin" temelini zayıflatacak.



Sarkar, "Bu, evrenin üçte ikisinin yok olduğu anlamına gelir" diye konuştu.



Bilim insanlarına göre standart kozmoloji modeline olan inanç o kadar derinlere kök salmış durumda ki bilim camiası ona "din" muamelesi yapıyor.

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