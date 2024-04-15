NASA Ay'a dönüyor: Testler başladı

KAPSÜL İÇİN TESTLER BAŞLADI



NASA, yolculukta kullanılacak Orion kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Operasyon ve Kontrol Binası'ndaki vakum odasına nakledildiğini gösteren bir video paylaştı. Kapsül burada elektromanyetik uyumluluk ve girişim testlerinden geçecek.



Yaz boyunca mühendisler, derin uzay boşluğundaki koşulları kaldırıp kaldıramayacağını anlayabilmek için Orion'u uzay ortamını yakından simüle eden bir teste sokacak.



Artemis II uzay aracı için testlerin başlaması hakkında yorum yapan NASA'dan Marie Reed, “NASA'nın insanları Ay'a geri taşıyacak yeni nesil uzay aracını test eden çeşitli ve olağanüstü bir ekibe liderlik etmek inanılmaz bir fırsattı” diye konuştu.



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Başka bir Orion uzay aracı çoktan Ay'a gidip geri döndü. Mürettebatsız "Artemis I" misyonu, NASA'nın yeni nesil SLS roketi tarafından fırlatıldı ve ilk uçuş testinde Orion'u Ay'ın yakınına gönderdi.



NASA'nın Artemis II misyonu da aynı rotayı takip edecek ve dört mürettebatı Ay'ın çevresine göndererek yüzeye yaklaşacak.



Yaklaşık 10 günlük yolculuğun amacı, uzay aracının daha sonraki mürettebatlı Ay görevleri için güvenliğini doğrulamak.

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Sorunsuz bir Artemis II uçuşu, ilk kadını ve ilk siyahi insanı Ay yüzeyine çıkaracak olan ve heyecanla beklenen Artemis III misyonunun önünü açacak.



Artemis III'ün şu anda 2026 yılı için planlanması planlanıyor. Bu görevde mürettebat, Orion uzay aracından SpaceX'in şu anda geliştirilmekte olan Starship HLS aracına transfer olacak.



Starship daha sonra 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk insanlı insanlı görevi gerçekleştirmek için Ay yüzeyine inecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin