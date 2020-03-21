Facebook'tan Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs çalışmalarına destek

Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak.



Facebook açıklamasına göre, dünya genelinde yayılmaya devam eden corona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak isteyen şirket, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleyecek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlayacak.



Bu kapsamda, Türkiye'deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacak.



"Corona virüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı ileti, kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni corona virüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.



Şirket aynı zamanda, corona virüs konusunda en doğru bilgileri Türk vatandaşlarına doğrudan ulaştırmak için, Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek de sağlayacak.



"DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYİ SAĞLAMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bir sosyal medya platformu olarak herkesin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesini sağlamayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti.



Bu sorumluluğun, bireylerin alacağı önlemlerin corona virüsün (COVID-19) Türkiye'deki yayılma hızını azaltabileceği bu kritik dönemde daha da büyük bir önem kazandığını aktaran Matraş, şunları kaydetti:



"Biz de Facebook olarak, ülkemizdeki insanların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Platformlarımız üzerinden Türkiye’deki insanların aileleriyle, arkadaşlarıyla ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına ve amaçlara sahip bireylerden oluşan topluluklarla bir araya gelebildikleri ve birbirlerine destek oldukları alanlar sunabilmenin önemini çok iyi biliyoruz.”



Öte yandan, platformlarında corona virüs ile ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek isteyen Facebook, Türkiye'deki kullanıcılarına açılır ileti gösterilmesi ve Sağlık Bakanlığı'na finansal ve teknik destek sunulması da dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldı.



CORONA VİRÜS BİLGİ MERKEZİ TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULACAK



Bu doğrultuda şirket, insanların platformları üzerinden en güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak adına son olarak corona virüs ile ilgili panik yaratan, virüsü tedavi ettiğini ya da bulaşmasını engellediğini iddia eden tüm reklamları engelleme kararı aldı.



Şirket, aynı zamanda önümüzdeki günlerde kullanıcıların Facebook Haber Kaynakları'nın en üstünde yer alacak ve insanların sağlıklı kalmaları ve aileleri ve topluluklarını desteklemeleri için onlara corona virüsle ilgili son haberleri, bilgileri, kaynakları ve önerileri bulabilecekleri bir alan sunacak olan corona virüs Bilgi Merkezi’ni de Türkiye’de kullanıma sunacak.



Corona virüs Bilgi Merkezi'nde, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşların ve ulusal sağlık kuruluşlarının paylaştığı son gelişmelerin yanı sıra sosyal mesafe ve salgının yayılmasını engelleme ile ilgili makaleler, videolar ve gönderiler yer alacak.