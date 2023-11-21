Firefox üzerinden YouTube'a girişlerde gecikme yaşanıyor

Firefox ve Edge tarayıcıları YouTube'a girerken gecikme yaşatıyor.



BEŞ SANİYELİK GECİKME YAŞANIYOR

Reddit'te bir kullanıcı masaüstünde YouTube'u ziyaret etmek için Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanmayı tercih eden kullanıcılar için artık beş saniyelik bir gecikme olduğunu iddia eden bir gönderi paylaştı.

Hatta kullanıcı gecikmeyi kaydederek bunu gösteren bir video da ekledi.

Bununla birlikte, bu sorunun yalnızca Firefox ve Edge tarayıcılarında yaşandığı belirtildi.

Kullanıcı daha sonra Chrome üzerinden YouTube'a girmek istediğinde böyle bir sorunla karşılaşmadı.

Paylaşımı yapan kullanıcı sorunun Firefox ile ilgili olmadığından emin olmak için JavaScript kodunu incelemeye kadar gitti.

Gecikmeye katkıda bulunduğuna inandıkları kodun peşine düştüler, ancak beş saniyelik eklentinin doğrudan tarayıcı seçiminin bir sonucu olarak ortaya çıkıp çıkmadığı belirlenemedi.

REKLAM ENGELLEME PROJESİNİN BİR PARÇASI

Google tarafından yapılan açıklamada, bu önlemin reklam engelleme baskısının bir parçası olduğu belirtildi.

