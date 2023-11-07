Football Manager 2024 serinin son oyunu olacak

90'ların popüler Championship Manager serisinin ikamesi olan Football Manager, Kasım 2004'te piyasaya çıktığında en hızlı satan beş PC oyunundan biri olarak rekorlar kırdı.

GEÇEN YIL 6 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN OYNANDI

O zamandan bu yana, oyuncuları bir futbol kulübünü yönetmekle görevlendiren seri büyümeye devam etti ve geçen yılki oyun altı milyon kişi tarafından oynandı.

Yeşil bir dikdörtgen üzerinde zıplayan küçük daireler, oyuncuların her yıl yüzlerce saat boyunca içinde kaybolmakla övündükleri tam teşekküllü bir 3D simülasyon haline geldi.

Football Manager serisinin 20. oyununun Pazartesi günü piyasaya sürülmesiyle birlikte BBC'ye konuşan Stüdyo başkanı Miles Jacobson, "Gördüğüm kadarıyla, oyunu aslında kendim için yapıyorum. Sadece benim gibi birkaç milyon insan daha var.

Oyun satın almak insanlar için ucuz değil, bu yüzden her yıl paranın karşılığını en iyi şekilde veren oyunu yapmaya kararlıyız." dedi.

KULLANICILAR OYUNA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Bunun bir örneği, oyuncuların geçen yılki oyunda kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayan yeni bir özellikte ortaya çıkıyor.

Serinin tarihinde ilk kez, oyuncular daha önce kaydettikleri son oyuna devam edebiliyor. Bu, Football Manager 2023'teki ilerlemelerinin doğrudan Football Manager 2024'e taşındığı anlamına geliyor.

YÜZDE 25'İ TARAFINDAN KULLANILDI

Sports Interactive'e göre, bu özellik şu ana kadar oyunu ön sipariş eden oyuncuların %25'i tarafından kullanıldı.