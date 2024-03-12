Galler'de gizemli monolit bulundu: Uzaylı yapısı olabilir mi?

Galler'deki Welsh Dağı'nın eteklerinde yaşayan yerel halk, hafta sonu dev bir Toblerone çikolata barına benzeyen 3 metre yükseklikte bir çelik blok buldu.



Son yıllarda ABD ve İngiltere'de benzer monolitler keşfedildiği rapor edilmişti. Özellikle Avrupa'nın ıssız bölgelerinde pek çok monolit görüldü.



Bazı sosyal medya kullanıcıları, yapıların uzaylıların işi veya Mars'taki yaşamın işareti olduğunu iddia etti.



Bazı kullanıcılarsa yapıların dünya dışı olmadığını, bunun yerine ayrıntılı sanat eserleri olduğunu öne sürdü.

"ÇOK UZUN VE TUHAF"



Son keşfi yapanlardan biri olan Richard Haynes, "Bunun biraz tuhaf göründüğünü ve yağmur suyunu toplayan bilimsel bir medya araştırması olabileceğini düşündüm" diye konuştu.



Haynes, daha sonra yapının bunun için çok uzun ve tuhaf olduğunu fark etti. Yapı en az 3 metre yüksekliğindeydi ve üçgen şeklindeydi, paslanmaz çelikten oluşuyordu.



Haynes, bu rotada sıklıkla yürüyüş yaptığını ancak monoliti daha önce hiç görmediğini söyledi.