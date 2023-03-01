Gazetecilere kapı göründü: Ünlü medya şirketlerinden yapay zekaya editörlük

Alman medya grubu Axel Springer'in CEO'su Mathias Doepfner, medya şirketinde ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri nedeniyle işten çıkarılmaların yapılacağını söyledi.
Doepfner'in açıklamaları, yayıncının Alman gazeteleri Bild ve Die Welt'in gelirlerini artırmaya ve "tamamen dijital bir medya şirketi" olmaya geçiş yapmaya çalıştığı sırada yapıldı. Doepfner, otomasyon ve yapay zekanın gazetecilik için içerik üretimini destekleyen birçok işi giderek daha fazla gereksiz hale getirmesi nedeniyle işten çıkarmaların kapıda olduğunu duyurdu.
"EN İYİ ORİJİNAL İÇERİĞİ ÜRETENLER HAYATTA KALACAK"
Doepfner çalışanlara gönderdiği e-postada, "Yapay zeka bağımsız gazeteciliği her zamankinden daha iyi hale getirme ya da basitçe onun yerini alma potansiyeline sahip" ifadelerini kullanarak, popüler ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının bilgi konusunda bir "devrim" vaat ettiğini ve yakında "bilgi toplama" konusunda insan gazetecilerden daha iyi olacağını aktardı.
Doepfner, "Bu değişimi anlamak, bir yayıncının gelecekteki yaşayabilirliği için çok önemlidir.Sadece en iyi orijinal içeriği yaratanlar hayatta kalacaktır." dedi.
Bununla birlikte Axel Springer kaç çalışanının işten çıkarılabileceğini belirtmedi, ancak muhabir sayısında herhangi bir kesinti yapılmayacağı sözünü verdi.
Doepfner çalışanlara gönderdiği mektupta, medya kuruluşlarının araştırmacı gazeteciliğe ve özgün haberlere odaklanması gerektiğini, olayların ardındaki "gerçek nedenleri" ortaya çıkarmanın gazetecilerin işi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Diğer taraftan Axel Springer, içerik üretiminde yapay zeka kullanımını deneyen ilk haber yayıncısı değil. Ocak ayında BuzzFeed, içeriğini ve çevrimiçi testlerini yazdırmak için yapay zeka kullanmaya başladığını duyurdu.
İNGİLİZ GAZETELER DE ARAŞTIRMAYA BAŞLADI
İngiltere'de yayınlanan Daily Mirror ve Daily Express gazeteleri de yapay zeka kullanımını araştırıyor ve grubun CEO'su Financial Times'a yaptığı açıklamada "ChatGPT gibi makine öğreniminin potansiyelini ve sınırlamalarını" incelemek üzere bir çalışma grubu kurduğunu söyledi.
Öte yandan, geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana ChatGPT 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Program, basit kullanıcı komutlarından son derece sofistike metinler üretebiliyor ve denemelerden iş başvurularına, şiirlerden kurgu eserlere kadar her şeyi üretebiliyor. ChatGPT, web üzerinden milyarlarca kelimelik günlük metnin sisteme yüklenmesiyle eğitilen geniş bir dil modelidir. Daha sonra tüm bu materyalden yararlanarak belirli dizilerdeki kelime ve cümleleri tahmin ediyor.