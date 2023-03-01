Gazetecilere kapı göründü: Ünlü medya şirketlerinden yapay zekaya editörlük

Doepfner çalışanlara gönderdiği mektupta, medya kuruluşlarının araştırmacı gazeteciliğe ve özgün haberlere odaklanması gerektiğini, olayların ardındaki "gerçek nedenleri" ortaya çıkarmanın gazetecilerin işi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



Diğer taraftan Axel Springer, içerik üretiminde yapay zeka kullanımını deneyen ilk haber yayıncısı değil. Ocak ayında BuzzFeed, içeriğini ve çevrimiçi testlerini yazdırmak için yapay zeka kullanmaya başladığını duyurdu.

İNGİLİZ GAZETELER DE ARAŞTIRMAYA BAŞLADI



İngiltere'de yayınlanan Daily Mirror ve Daily Express gazeteleri de yapay zeka kullanımını araştırıyor ve grubun CEO'su Financial Times'a yaptığı açıklamada "ChatGPT gibi makine öğreniminin potansiyelini ve sınırlamalarını" incelemek üzere bir çalışma grubu kurduğunu söyledi.



Öte yandan, geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülmesinden bu yana ChatGPT 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Program, basit kullanıcı komutlarından son derece sofistike metinler üretebiliyor ve denemelerden iş başvurularına, şiirlerden kurgu eserlere kadar her şeyi üretebiliyor. ChatGPT, web üzerinden milyarlarca kelimelik günlük metnin sisteme yüklenmesiyle eğitilen geniş bir dil modelidir. Daha sonra tüm bu materyalden yararlanarak belirli dizilerdeki kelime ve cümleleri tahmin ediyor.