Google'dan "ırkçılık" özrü

Google'ın yapay zeka uygulaması Gemini'nin beyazlara karşı ırkçılıkla suçlanmasının ardından teknoloji devinden açıklama geldi. Google, durumun farkında olduklarını belirterek bir özür mesajı yayınladı.

Google'dan "ırkçılık" özrü

'ın destekli görüntü oluşturma uygulaması Gemini beyazlara karşı yapmakla suçlanmıştı.

Oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığının fark edilmesi üzerine, Kullanıcılar Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

GOOGLE TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından 'dan bir açıklama yapıldı. Şirket, X yani eski adıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar sunduğunun farkındayız" diyerek özür diledi.

HEDEFİ ISKALADI

Bu tür tasvirleri düzeltmek için çalıştıklarını belirten Google "Gemini'nin yapay zeka görüntü üretiminde geniş bir insan yelpazesi var, bu genellikle iyi bir şey çünkü dünyanın her yerindeki insanlar bunu kullanıyor ama burada hedefi ıskaladı" ifadelerini kullandı.

Google, bu ayın başlarında Gemini (eski adıyla Bard) yapay zeka platformu aracılığıyla görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı.

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor

Google Gemini beyaz insanlara karşı ırkçı olmakla suçlanıyor

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