Google'dan "ırkçılık" özrü

Google'ın yapay zeka destekli görüntü oluşturma uygulaması Gemini beyazlara karşı ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.

Oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığının fark edilmesi üzerine, Kullanıcılar Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

GOOGLE TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ



Gelen tepkilerin ardından Google'dan bir açıklama yapıldı. Şirket, X yani eski adıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar sunduğunun farkındayız" diyerek özür diledi.



HEDEFİ ISKALADI

Bu tür tasvirleri düzeltmek için çalıştıklarını belirten Google "Gemini'nin yapay zeka görüntü üretiminde geniş bir insan yelpazesi var, bu genellikle iyi bir şey çünkü dünyanın her yerindeki insanlar bunu kullanıyor ama burada hedefi ıskaladı" ifadelerini kullandı.



Google, bu ayın başlarında Gemini (eski adıyla Bard) yapay zeka platformu aracılığıyla görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı.