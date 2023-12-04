Google deprem olacağını nasıl bildi?

Bursa'nın Mudanya açıklarında meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerden 1 dakika önce Google, Android cihazlara bir uyarı bildirimi gönderdi.

Bu bildirimde depremin şiddetine göre bir sarsıntı beklendiğini ve depremin meydana geldiği bölgenin bilgileri yer alıyor.

GOOGLE DEPREMİN OLACAĞINI NASIL BİLDİ?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor.

Bugün Bursa merkezli gerçekleşen depremin bildirimini merkeze en yakın kullanıcılar sallantı başladıktan sonra alırken, çevre illerde bulunan kullanıcılar ise uzaklıktan dolayı deprem başlamadan önce daha erken aldı.

Kısacası Android Deprem Uyarı Sistemi'nden bildirim alan kullanıcılar deprem merkezine ne kadar uzaklıktaysa daha kısa sürede bildirim alabiliyor.

Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.