Google ve Apple, video paylaşım uygulaması TikTok'u Hindistan için uygulama mağazalarından kaldırdı.



BBC'de yer alan habere göre Madras Yüksek Mahkemesi, TikTok'un pornografiyi yaydığı gerekçesiyle Google'ın Play Store ve Apple'ın App Store uygulama mağazalarından kaldırılması yönünde karar verdi.



Google ve Apple mahkemenin kararına uyarak, uygulamayı Hindistan'da App Store ve Play Store'dan kaldırdı. Ülkede uygulamayı daha önce telefonlarına indirenler için henüz bir engelleme yok.



Daha çok gençler arasında popüler olan ve dünyada aylık 500 milyon kişi tarafından kullanılan TikTok’un, Hindistan’da 120 milyon kullanıcısı olduğu ifade ediliyor.



TikTok daha önce de Bangladeş'te yasaklanmıştı.