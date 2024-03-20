Google'ın başı dertte: Fransa'dan 250 milyon euroluk ceza

Fransa'da rekabet gözlemcisi, Google'a şirketin yapay zeka hizmetiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek, medya yayıncılarıyla olan ilişkisinde AB fikri mülkiyet kurallarıyla bağlantılı ihlallerden dolayı 250 milyon euro para cezası verdiğini açıkladı.

İzleme kuruluşu, Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini'ın yayıncılardan ve haber ajanslarından gelen içerikler üzerinde, onlara haber verilmeden eğitildiğini söyledi.

Google'ın uzlaşma işlemlerinin bir parçası olarak gerçeklere itiraz etmeyeceğini taahhüt ettiğini belirten gözlemci, şirketin ayrıca belirli eksiklikler için bir dizi telafi önlemi önerdiğini de sözlerine ekledi.

"BİLGİ VERMEDEN AJANS VERİLERİYLE EĞİTİLDİ"

Gözlemciler, özellikle Google'ın 2023 yılında piyasaya sürdüğü yapay zekalı sohbet robotu Gemini'ın şirketin kendilerine veya düzenleyici kuruma bilgi vermeden, belirtilmemiş medya kuruluşları ve haber ajanslarından gelen veriler üzerinde eğitildiğini belirtti.

CHATGPT'YE DE DAVA AÇILMIŞTI

New York Times 2023 yılında Google'ın rakipleri Microsoft MSFT.O ve popüler yapay zeka platformu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'yi, gazetenin milyonlarca makalesini izinsiz olarak sohbet robotlarını eğitmek için kullanmakla suçlayarak dava etti.