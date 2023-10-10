Google'ın yapay zekasından trafiğe çözüm

Google'ın düzenlediği sürdürülebilirlik etkinliğinde şirket, Green Light programından elde edilen ilk bulguların bazılarını tartıştı ve bu program için yeni bir genişleme dalgası duyurdu.

GREEN LIGHT NEDİR?



Green Light, belirli bir ışıkta mevcut trafik sıkışıklığı miktarını ve orada duran araçların ortalama bekleme sürelerini hesaplamak için Haritalar verilerini taramak üzere makine öğrenimi sistemlerini kullanır.



Bu bilgiler daha sonra o kavşaktaki trafik zamanlamasını otonom olarak optimize edebilen yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılıyor ve böylece boşta kalma sürelerinin yanı sıra araçların orada yapması gereken frenleme ve hızlanma miktarı da azaltılıyor.



Tüm bunlar Google'ın ortaklarının karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar toplu olarak bir gigaton azaltmalarına yardımcı olma hedefinin bir parçasıdır.

GOOGLE YAKIT VE TRAFİKTE YÜZDE 20 AZALMA GÖZLEMLEDİ



Program 2021 yılında ilk kez duyurulduğunda, İsrail Ulusal Karayolları Şirketi ile ortaklaşa olarak İsrail'de sadece dört kavşakta pilot olarak test edilmişti.

Google'ın bu testler sırasında yakıt ve trafikte, yüzde 10 ila 20 azalma gözlemlediği bildirildi.

BİRÇOK ÜLKEYE YAYILDI



Pilot program o zamandan beri Brezilya'nın Rio de Janeiro, İngiltere'nin Manchester ve Endonezya'nın Jakarta kentleri de dahil olmak üzere dünya çapında bir düzine ortak kente yayıldı.

"TRAFİKTE YÜZDE 30'LUK BİR AZALMA POTANSİYELİNE İŞARET EDİYOR"



Google Coğrafi Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yael Maguire, geçen hafta düzenlenen bir etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün, 2024 yılında daha fazla şehre yayılmayı planladığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk rakamlar, trafikte yüzde 30'luk bir azalma potansiyeline işaret ediyor.



Yeşil ışığın benzersiz olduğuna inanıyoruz çünkü alternatif seçeneklere kıyasla şehirler için daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli." İdeal olarak, şehirler bu modelleri mahalle bloklarından oluşan ızgaralar boyunca yayarak yeşil ışık "dalgaları" oluşturacaklardır.

Yapay zeka önerilerimiz mevcut altyapı ve trafik sistemleriyle birlikte çalışıyor. Şehir mühendisleri etkiyi izleyebiliyor ve sonuçları haftalar içinde görebiliyor." dedi.

Maguire ayrıca Manchester testinde emisyon seviyelerinde ve hava kalitesinde yüzde 18'e varan iyileşmeler görüldüğünü belirtti.

2,4 MİLYON TONDAN FAZLA KARBON EMİSYONU ENGELLENİYOR

Şirket ayrıca Haritalar yönlendirmesinin emisyonları azaltmadaki etkinliğine de dikkat çekerek Maguire, "2,4 milyon metrik tondan fazla karbon emisyonunun önlenmesine yardımcı olduğunu, bunun da yaklaşık 500.000 yakıt bazlı otomobilin bir yıl boyunca yollardan çekilmesine eşdeğer olduğunu" belirtti.