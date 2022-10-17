Güvenlik önlemlerini artırıyor: Whatsapp özelliği Instagrama geliyor

Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram kulanıcılarını sevindirecek bir özellik getiriyor.

2016 yılında WhatsApp'a gelen Uçtan Uca Şifreleme özelliği, Instagram'a da geliyor.

Sosyal medya platformu, güvenlik özelliğini kısıtlı kullanıcı ile test etmeye başladı. Ancak özelliğin ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



Twitter üzerinden yapılan paylaşımla ortaya çıkan bilgiler şu an ilk aşamada olan özelliğin daha fazla kişi ile test edildikten sonra kullanıma açılacağına işaret ediyor.

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Uçtan Uca Şifreleme, iki tarafın karşılıklı olarak kullandığı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Uçtan uca şifreleme yöntemiyle hesapların mesajları yer aldıkları platform dahil kimse tarafından okunamayıp dinlenemiyor. Bu fonksiyon özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar tarafından oldukça tercih ediliyor.



SESLİ CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ



Yakın zamanda mesaj kutusunun arayüzünü değiştiren Instagram, ek olarak Yayın Sohbetleri adı altında yeni bir özelliği de test etmeye başladı.



Bu özellik adından da belli olduğu gibi kişilerin görüntüleri olmadan sadece sesleriyle canlı yayın yapmasını sağlayacak. Yayın Sohbetleri, Twitter’da yer alan Space özelliği ile benzerlik gösteriyor.