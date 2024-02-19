Hedef uzay çöpleri: ASTRA-J yörüngede göreve başladı

Astroscal'in ADRAS-J uzay aracı dün Yeni Zelanda'dan başarılı bir şekilde fırlatıldıktan sonra yörüngeye girdi.

UZAY ÇÖPÜ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI İÇİN REFERANS OLACAK

Rocket Lab'e ait Electron roketiyle uzaya gönderilen uydu, gelecekteki uzay çöpü temizleme çalışmaları için bir referans olması planlanıyor.

Japon uzay ajansı (JAXA) tarafından Enkazın Ticari Olarak Kaldırılması Gösteri programının 1. Aşaması için seçilen ADRAS-J, 2009'dan beri yörüngede bulunan eski bir Japon roket üst kademesiyle buluşacak.



Astroscale Japonya Başkanı ve Genel Müdürü Eddie Kato, "ADRAS-J'nin fırlatılması, bir uzay ajansının yörüngeye başarıyla ulaşması için sözleşme yaptığımız ilk görev olarak Astroscale tarihinde yeni bir sayfa açıyor. ADRAS-J, şirket olarak bizim için ve tüm sektör için anıtsal bir önem taşıyor çünkü bu görev, gelecekteki yörünge hizmetleri için referans olacak. Bizi bu noktaya getiren tüm Astroscale ekibine, JAXA'ya, ortaklarımıza ve destekçilerimize bağlılıkları ve özverileri için teşekkür ederim."

UZAY ÇÖPÜ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Roket parçaları, uzay araçlarının parçaları, ömrünü tamamlamış uydular uzay çöpü olarak nitelendirilir.

Onlarca yıllık uzay uçuşları sonucunda Dünya'nın yörüngesinde biriken atıklar giderek artan bir endişe kaynağıdır ve dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları bu sorunu ele almak için giderek daha fazla çalışmakta, çoğu durumda potansiyel çözümler geliştirmek için özel şirketlere başvurmaktadır.

Uzay çöpleriyle başa çıkmanın en etkili yollarından biri, onları yörüngeden çıkarmaktır

100 TRİLYON KADAR ESKİ UYDU PARÇASININ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ayrıca Gezegenin etrafında 100 trilyon kadar eski uydu parçasının olduğu tahmin edilirken, biriken uzay çöplerinin aktif uydulara da zarar verebileceği kaydedildi.

UZAY ÇÖPLERİNİN KONUMUNU BELİRLEYEN İLK UZAY ARACI

ADRAS-J uzay çöplerini hedef alarak konumunu belirlemek için veri biriktiren ilk uzay aracı olacak.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, hedefe doğru ilerleyecek ve sonunda görüntü almak için yeterince yaklaşmaya çalışacak ve kaldırılıp kaldırılamayacağını belirlemek için durumunu değerlendirecek.

Geçtiğimiz ay Japonya'da nükleer füzyon gücünü tetikleyen lazerler kullanılarak uzay çöplerinin temizlenmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.